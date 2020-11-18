Доцент Гродненского медуниверситета объявил забастовку 3 18.11.2020, 17:17

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Александр Бубен верит в лучшую судьбу Беларуси.

Доцент Гродненского медуниверситета, кандидат биологических наук Александр Бубен вчера присоединился к общенациональной забастовке. Он потребовал прекратить насилие против граждан Беларуси, возбудить уголовные дела против садистов-карателей, освободить политических заключенных, прекратить репрессии, а также провести честные выборы, сообщает Telegram-канал НЕХТА.

Уже сегодня стало известно, что преподавателя увольняют. Кстати, Александр Леонидович — единственный учитель химии с научной степенью, который преподает в Гродненском медуниверситете иностранцам на английском языке. Также он автор 27 научных статей (в т.ч. на иностранных языках) и 8 учебных пособий.

Александр говорит, что ни о чем не жалеет и передает следующие слова:

«Я верю в лучшую судьбу Беларуси и уверен, что народ Беларуси достоин быть в семье европейских государств. Он заслужил это!»

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