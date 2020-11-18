Белорусским политзаключенным пишут известные чешские деятели 18.11.2020, 17:49

Они вспоминают, как был побежден коммунизм в их стране.

По инициативе «Посольства белорусской культуры», открывшегося в чешском городе Брно, известные чешские деятели прислали 18 ноября письма белорусским политзаключенным. Они написали Николаю Статкевичу, Виктору Бабарико, Марии Колесниковой, Марии Бобович и другим, сообщает «Радыё Свабода».

Письма открыты и предназначены для широкого освещения в СМИ. Чехи вспоминают пример, заключенного Вацлава Гавела, которому известные деятели Запада также отправляли открытые сообщения, которые сильно раздражали режим Густава Гусака.

Письмо председателя Сената Милоша Выстрчилы адресовано Виктору Бабарико, не допущенному к президентским выборам, который находится в заключении в Беларуси вместе со своим сыном.

«Вацлав Гавел писал, что равнодушие к другим и равнодушие к судьбе всех — это именно то, что открывает двери злу. Уважаемый господин Бабарико, письмо, которое я вам пишу, является симбиотическим, открытым и, прежде всего, письмом поддержки. Я бы лучше отправил его прямо в ваши руки либо позвонил бы вам напрямик, чтобы поддержать. К сожалению, это невозможно», - пишет в письме председатель Сената Выстрчил.

Главный дирижер и музыкальный руководитель Чешской филармонии Семен Бычков написал 64-летнему Николаю Статкевичу, который с 2004 года провел в тюрьме более шести лет и последний раз был задержан в мае 2020 года по дороге на предвыборный митинг Светланы Тихановской.

«Это действительно впечатляет - когда видишь фото демонстрантов, которые день за днем демонстрируют свои убеждения, несмотря на жестокое насилие, аресты, угрозы и бесконечную ложь официальной пропаганды режима. Тем не менее, люди продолжают бороться, несмотря на потери», — пишет главный дирижер Чешской филармонии в белорусскую тюрьму.

Епископ Праги Вацлав Малы обращается с письмом к 25-летней Марии Бобович. Девушку обвиняют в массовых беспорядках и умышленном порче чужого имущества, за надпись «Не забудем!» на месте гибели Александра Тарайковского, застреленного в августе силовиками.

«Мы живем здесь на свободе, и никто не наказывает нас за нашу гражданскую позицию. Тем более нам нужно видеть конкретные примеры тех, кто борется даже в неблагоприятных политических условиях. Спасибо вам, я буду впредь следить, как продвигается ваше дело. Я надеюсь, что вы дождетесь справедливости и преследование будет остановлено,» - пишет епископ Малы Марии Бобович.

Председатель Конституционного суда Чешской Республики Павел Рыхецкий прислал письмо Марии Колесниковой, которой обвиняют за призыв к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности государства.

«Я хотел бы видеть, как в вашей стране крепнет и развивается гражданское общество, которое проявляет свое отношение к репрессивному режиму Лукашенко не только в Минске, но и на улицах других белорусских городов. Считаю своим долгом призвать к освобождению белорусских политзаключенных, в том числе как председатель Конференции европейских конституционных судов, которую я занимаю в этом году», — пишет Рыхецкий в письме, отправленном в белорусскую тюрьму в среду.

Письма писательницы Каторжины Тучковой, директора библиотеки имени Вацлава Гавела Михаила Жантовского и других чешских деятелей также пошли в белорусские тюрьмы.

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