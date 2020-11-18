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Как протестующие в Беларуси обставляют силовиков

  • 18.11.2020, 17:55
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Как протестующие в Беларуси обставляют силовиков
Фото: tut.by

Гоняем на всю мощь.

Несмотря ни на что, белорусы продолжают требовать перемен, выходить на марши и становиться в цепи солидарности – марафон протестов длится уже более ста дней. Не останавливают жителей нашей страны даже беспрецедентные репрессии «властей» – аресты несогласных имеют настолько массовый характер, что с 9 августа за решеткой успело побывать уже более 25 тысяч протестующих, сообщает tribuna.com.

Так что, выходя на улицу, каждый белорус должен быть готов гонять во всю мощь, а иначе шанс попасть в лапы силовиков крайне велик. И порой обставить «людей в черном» протестующим помогают спортивные приемчики – получается не только эффективно, но и весьма эффектно. И таких примеров собралось уже немало!

Про этот вы точно слышали – крутейший забег в стиле регби: ловко меняя траекторию движения и избегая подсечек, девчонке удалось убежать сразу от трех людей в форме (двое преследователей чуть не влетели друг в друга), увернуться от четвертого и скрыться во дворе. Заценила даже кэп сборной Беларуси!

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А вот еще один впечатляющий спринт: протестующий изящно обставил сразу двух силовиков. Те смогли ответить лишь слаженным «нырком» в конце дистанции – думаем, в синхронном плавании такой заценили бы.

Еще одно комбо: парень тоже выдал впечатляющий забег, а на финише от людей в форме его спас таксист – навыки экстремального вождения у него, кажется, на уровне пилотов «Дакара». Ювелирная работа!

Велоспорт – один из главных видов спорта Беларуси последних трех месяцев. Вот очередное доказательство. Парню удалось уйти от погони – и слава Богу. Ведь на велосипеды у силовиков не всегда адекватная реакция (помните, что произошло с братом Домрачевой, а также что делал некто в форме с велосипедом у Куропат?).

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Случались яркие спортивные спасения от силовиков и 15 ноября, во время очередной акции протеста. Например, этот парень не только ускользнул от машины ГАИ, которая чуть его не задавила, но и приемом из паркура оставил позади сразу трех преследователей.

А кое-где протестующие шли в контратаку. И получалось так, что позавидовать могут даже в профессиональных боях – только зацените приемчик, заставивший силовика ретироваться вниз по горочке!

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