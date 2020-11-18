Биткоин обогнал NVIDIA и Mastercard по капитализации

Биткоин обогнал NVIDIA и Mastercard по капитализации1
- 18.11.2020, 18:48
- 1,229
Рыночная стоимость криптовалюты установила новый максимум на отметке в $342 млрд.
Сегодня, 18 ноября, капитализация биткоина обновила исторический максимум, достигнув $342 млрд. Таким образом первая криптовалюта обогнала по рыночной стоимости несколько крупных компаний. Сначала монета обошла разработчика графических процессоров NVIDIA, капитализация которого составляет $331 млрд., передает РБК.
Затем биткоин обогнал крупнейшую компанию США в области медицинского страхования UnitedHealth Group, рыночная стоимость которой на данный момент превышает $334 млрд. После цифровой монете уступила платежная система Mastercard с показателем в $337 млрд.
Следующими компаниями могут стать американская транснациональная компания Procter & Gamble и банк JPMorgan Chase, их капитализация составляет $351 млрд и $354 млрд соответственно. Чтобы опередить их, монета должна подорожать еще на 5% при текущей цене в $18 200.