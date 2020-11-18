Сегодня в доме Виктора Бабарико прошел обыск

Сегодня в доме Виктора Бабарико прошел обыск32
- 18.11.2020, 19:32
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Обыск проводили 10 человек около трех часов.
Сегодня в доме банкира и экс-кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск.
Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11:30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов, передает официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.
Участковый изъял охотничье оружие.
Экс-глава Белгазпромбанка, напомним, находится в СИЗО КГБ с 18 июня. На все недвижимое имущество семьи Бабарико был наложен арест. 20 июня стало известно, что Бабарико предъявили обвинение. Официально они так и не были озвучены.
В конце октября стало известно, что содержание под стражей Виктору Бабарико продлено по 18 декабря.