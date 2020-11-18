Сегодня в доме Виктора Бабарико прошел обыск 32 18.11.2020, 19:32

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ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Обыск проводили 10 человек около трех часов.

Сегодня в доме банкира и экс-кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико в Мочанах прошел обыск.

Сотрудники КГБ с понятыми прибыли около 11:30 утра. Обыск проводили 10 человек около 3 часов, передает официальный телеграм-канал Виктора Бабарико.

Участковый изъял охотничье оружие.

Экс-глава Белгазпромбанка, напомним, находится в СИЗО КГБ с 18 июня. На все недвижимое имущество семьи Бабарико был наложен арест. 20 июня стало известно, что Бабарико предъявили обвинение. Официально они так и не были озвучены.

В конце октября стало известно, что содержание под стражей Виктору Бабарико продлено по 18 декабря.

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