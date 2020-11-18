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Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов сразу пяти белорусских банков

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  • 18.11.2020, 21:57
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Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов сразу пяти белорусских банков

Прогноз изменен на «негативный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам сразу пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный», передает onliner.by.

Речь идет о «Беларусбанке», «Белинвестбанке», «Банке развития Республики Беларусь», «БПС-Сбербанке» и «Банке БелВЭБ». «Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политических волнений в Беларуси после выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности», — говорится в сообщении агентства.

При этом рейтинги жизнеспособности банков не пострадали. Также в Fitch Ratings отмечают, что государство наверняка придет на помощь своим банкам в случае необходимости, так как владеет контрольным пакетом акций. Поддержку также, вероятно, получат и российские «дочки» от своих иностранных акционеров. «Это основано на стратегической важности белорусского рынка, контрольном пакете акций, значительной интеграции материнской и дочерней компаний, данных о текущей поддержке и относительно небольшом размере потенциальной поддержки по сравнению с имеющимися ресурсами. Также немалую роль играют репутационные риски от дефолта дочерней компании», — отмечают аналитики.

Помимо этого, еще 13 ноября на фоне продолжающегося в республике политического кризиса Fitch Ratings подтвердило долгосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) Беларуси на уровне В, ухудшив прогноз по рейтингу со «стабильного» до «негативного».

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