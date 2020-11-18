Агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов сразу пяти белорусских банков 4 18.11.2020, 21:57

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Прогноз изменен на «негативный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам сразу пяти белорусских банков со «стабильного» на «негативный», передает onliner.by.

Речь идет о «Беларусбанке», «Белинвестбанке», «Банке развития Республики Беларусь», «БПС-Сбербанке» и «Банке БелВЭБ». «Суверенное рейтинговое действие отражает мнение Fitch о том, что усиление политических волнений в Беларуси после выборов может привести к дополнительному давлению на международные резервы и отток депозитов, увеличивая риски для макроэкономической и финансовой стабильности», — говорится в сообщении агентства.

При этом рейтинги жизнеспособности банков не пострадали. Также в Fitch Ratings отмечают, что государство наверняка придет на помощь своим банкам в случае необходимости, так как владеет контрольным пакетом акций. Поддержку также, вероятно, получат и российские «дочки» от своих иностранных акционеров. «Это основано на стратегической важности белорусского рынка, контрольном пакете акций, значительной интеграции материнской и дочерней компаний, данных о текущей поддержке и относительно небольшом размере потенциальной поддержки по сравнению с имеющимися ресурсами. Также немалую роль играют репутационные риски от дефолта дочерней компании», — отмечают аналитики.

Помимо этого, еще 13 ноября на фоне продолжающегося в республике политического кризиса Fitch Ratings подтвердило долгосрочный РДЭ (рейтинг дефолта эмитента) Беларуси на уровне В, ухудшив прогноз по рейтингу со «стабильного» до «негативного».

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