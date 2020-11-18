Российские космонавты вышли в открытый космос и провалили поставленную задачу 23 18.11.2020, 22:37

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Космонавты не смогли выполнить главную задачу выхода в открытый космос.

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и провалили поставленную перед ними задачу. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время нахождения в открытом космосе астронавты должны были заменить старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока «Заря», однако не смогли достать новую деталь из гермоконтейнера. Отмечается, что космонавты вынуждены были поставить обратно старую панель и вернуться в модуль «Поиск».

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