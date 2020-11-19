закрыть
19 ноября 2020, четверг, 11:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Конгресс США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»

17
  • 19.11.2020, 11:11
  • 9,520
Конгресс США одобрил «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси»

Президент США получает новые полномочия по введению санкций в отношении режима Лукашенко.

Палата представителей конгресса США одобрила в среду законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), предполагающий возможное введение санкций против белорусских чиновников и чиновников «союзного государства», причастных к репрессиям.

Как отмечается на сайте Палаты представителей США, предложение о пересмотре Акта о демократии были одобрено без возражений.

Законопроект был представлен конгрессменом Крисом Смитом. Он является одним из авторов актов о демократии в Беларуси 2004, 2006 и 2011 годов.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в Беларуси.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя «cоюзного государства», либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.

Кроме того, обновленный Акт о демократии в Беларуси содержит следующие положения:

признает Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признает Александра Лукашенко «законно избранным»;

призывает провести новые президентские и парламентские выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключенных без всяких предварительных условий;

поддерживает стремление народа Беларуси в свободе вероисповедания;

разрешает помощь в продвижении демократии и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвижению вещания, свободы интернета и доступа к информации;

оказывает поддержку белорусским СМИ и представителям IT-сектора.

Инициатива должна также получить одобрение Сената, только после этого она поступит на подпись президенту США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Битва, от которой зависит судьба планеты
Битва, от которой зависит судьба планеты Наталья Радина
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности
Требуем ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности Андрей Санников
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили
Друзья мои, вы победите. Вы уже победили Андрей Макаревич
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы
Мы проста па логіцы не можам не перамагчы Ганна Севярынец