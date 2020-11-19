Bloomberg: Объединенные Арабские Эмираты могут выйти из ОПЕК+ 1 19.11.2020, 12:09

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ОАЭ недовольны своей квотой по снижению нефтедобычи.

Объединенные Арабские Эмираты обострили напряженность с нефтяными союзниками — Саудовской Аравией и Россией, а официальные лица страны в частном порядке высказали даже идею о выходе из альянса ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg.

«Этот шаг необычен, поскольку ОАЭ долгое время избегали публичных столкновений, предпочитая решать споры тихо за закрытыми дверями. Неясно, является ли предупреждение маневром, направленным на принуждение к переговорам об уровнях добычи, или представляет собой настоящую политическую дискуссию», — пишет агентство.

По данным источников Bloomberg, напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ росла с конца лета, когда Эмираты увеличили добычу нефти сверх квоты, предусмотренной в соглашении ОПЕК+, что вызвало предостережения в их адрес. Теперь ситуация усугубилась на фоне усиливающегося недовольства ОАЭ распределением квот, — правительство страны считает его несправедливым.

При этом особо отмечается, что официальные представители ОАЭ публично не заявляли о том, что государство планирует выход из ОПЕК+.

Агентство также отмечает, что сообщения о выходе ОАЭ из ОПЕК+ появились в очень сложный момент: на фоне пандемии коронавируса, которая угрожает спросу на нефть, любые признаки разногласий в альянсе могут подорвать нефтяной рынок.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 17 ноября обсудил ситуацию на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса. По его итогам не было вынесено никаких рекомендаций по ограничениям добычи. Комитет обещал дать рекомендации по этому вопросу к заседанию альянса 1 декабря.

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