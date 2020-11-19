Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций против режима 11 19.11.2020, 14:35

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В ближайшие дни рабочие группы подготовят список.

На проходящей в четверг неформальной видеоконференции глав МИД стран ЕС достигнута договоренность о разработке очередного пакета ограничительных мер по Беларуси, сообщил журналист радио Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в своем Twitter.

«Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября — началу декабря», — написал Йозвяк.

По его словам, новый пакет будет включать как физических лиц, так и организации. В ближайшие дни рабочие группы подготовят список.

Ожидается, что работа над новым санкционные пакетом завершится до конца ноября или начале декабря.

Первый пакет санкций был принят 2 октября. ЕС опубликовал список из 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные санкции, включающие запрет на въезд в Евросоюз и заморозку имеющихся в пределах юрисдикции активов.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Евросоюз ввел санкции в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников. В обновленный список вошли Виктор Лукашенко, глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник Следственного комитета Иван Носкевич, глава ОАЦ Андрей Павлюченко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и другие.

Напомним, что белорусы требуют введения эффективных санкций против незаконного режима Лукашенко — за преступления против человечности.

Бандитов можно остановить только жесткими санкциями со стороны Запада:

- отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;

- заморозить счета государственных предприятий за рубежом;

- прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;

- ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;

- объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;

- санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;

- выслать всех послов режима как пособников преступлений.

EU foreign ministers have just agreed to move forward the work on a third sanctions package on #Belarus. it is likely to be finalized by the end of Nov / start Dec and include ppl as well as entities — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 19, 2020

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