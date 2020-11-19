В штате Висконсин пересчитают голоса 2 19.11.2020, 15:34

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Пересчета голосов добивался действующий президент США Дональд Трамп.

Избирательная комиссия штата Висконсин распорядилась по требованию штаба действующего президента Дональда Трампа пересчитать голоса в двух округах - Милуоки и Дейне. В них находятся крупнейшие города Милуоки и Мэдисон, которые традиционно считаются оплотами Демократической партии, пишет AP (перевод — «Корреспондент»)

В Висконсине Трамп отстает от Байдена более чем на 20 тысяч голосов.

Штаб действующего американского лидера заплатил три миллиона долларов, необходимых для повторного подсчета бюллетеней в двух округах.

На процедуру выделено 13 дней. Окончательные результаты президентских выборов по штату Висконсин станут известны не позже 1 декабря.

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