Мы забили очередной гвоздь в крышку гроба диктатуры 2 2.11.2020, 8:23

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Фото: «Радыё Свабода»

Включайтесь в новую протестную неделю!

Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» рассказал, чего белорусы добились Маршем «Не забудем, не простим!», который вчера прошел в Минске.

«У нашего марша была особая, памятная причина. Куропаты — памятное место Беларуси.

В далеком 1988 году к этому месту состоялся первый многотысячный марш за свободу и независимость. Это шествие и положило начало пути к получению нашей независимости.

Это место для нас — сакральное, и белорусы до него дошли, несмотря на все препятствия, устроенные режимом и его цепными псами!

Связь с предками — это особая сила внутри нас, которая нас всех объединяет. Подобно нашим героическим предкам, белорусы вели себя сегодня особенно бесстрашно, чем забили очередной гвоздь в крышку гроба режима, падение которого — только лишь вопрос времени.

Наше общество неминуемо просыпается, с каждым днем все больше и больше людей поддерживает забастовки и народный ультиматум, борьбу за свободную, независимую, процветающую Беларусь без диктатуры!

Вчерашний марш был очень многочисленным даже в самом начале на Проспекте Независимости, и это не считая остальных колонн, которые слабовики пытались отрезать по дворам. Позже эти колонны объединились, несмотря на многочисленные попытки этому помешать.

Каратели предприняли все возможное, чтобы помешать людям почтить память предков, но нескольким тысячам человек все равно удалось добраться до конечной точки маршрута — в Куропатах.

Наши предки незримо с нами, белорусы. Мы победим!

Включайтесь в новую протестную неделю! Верым, можам, пераможам!» — резюмирует Telegram-канал.

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