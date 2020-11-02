Вице-президент ФИДЕ посоветовала белорусским силовикам научиться играть в шахматы 5 2.11.2020, 8:48

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Анастасия Сорокина

Анастасия Сорокина выступает за отставку Лукашенко и новые выборы в стране.

О белорусских шахматистах до недавнего времени говорили не так уж и много, и не каждый мог сходу назвать лучшего шахматиста нашей страны, а также того, кто возглавляет федерацию. Однако нынешние события в Беларуси позволили осознать, что в этом виде спорта есть смелые люди, пишет «Трибуна».

Например, отказался подчиняться режиму отечественный гроссмейстер 26-летний Владислав Ковалев. Парень отверг участие в чемпионате Беларуси, так как для этого его заставляли подписать допсоглашение, составленное для всех спортсменов страны профильным министерством. А вскоре Ковалев подписал открытое письмо спортсменов.

А еще раньше подписала письмо, выступив за новые президентские выборы и против насилия, председатель Федерации шахмат Беларуси, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Анастасия Сорокина. А 29 октября она перестала выходить на связь – как оказалось, отправившись в одно из РУВД Минска. Практически весь день никто не знал, что с Сорокиной и где конкретно она находится, благо в тот же день Анастасию отпустили. Она сразу же уехала в Москву (в плановую командировку), а немного придя в себя, рассказалаподробнее о том, что же произошло.

– 29 октября, как раз в день рождения моей дочери, ко мне утром домой приехали сотрудники Партизанского РУВД Минска. Мне сказали, что проводится проверка по деятельности федерации шахмат. В процессе разговора изъяли телефон и флеш-карты, а потом отвезли в РУВД. Если честно, я думала, что это стандартная проверка документации в рамках действующего законодательства. Учитывая, что мы в федерации максимально открыты и соблюдаем закон, запрошенные документы быстро представили, на необходимые вопросы я ответила.

– На каком основании у вас изъяли телефон и флеш-карты?

– Это мне самой непонятно. Я уже написала заявление на возврат моих личных вещей.

– С какими словами и когда вас отпустили?

– Сказали, что, если появятся дополнительные вопросы, нужно будет прийти снова. Сотрудники пришли к нам домой около 8 утра, а вышла из РУВД я около трех дня – получается, примерно семь часов провела в компании представителей правоохранительных органов. Примерно столько длится классическая партия в шахматы :).

– Сейчас вы находитесь в Москве. Уехали в целях безопасности?

– Нет, это заранее запланированная командировка, в том числе для проведения переговоров с ФИДЕ о минимизации негативных последствий отказа от проведения шахматной олимпиады белорусской стороной.

– На какой стадии решение этого вопроса?

– Надеюсь, что уже на завершающей.

– А как отреагировали коллеги в Москве на ваше задержание?

– Все очень переживали, потому что знали, что уже к вечеру я должна была приехать в Москву, и вдруг такое... Так как я являюсь вице-президентом ФИДЕ, переживали коллеги со всех уголков мира.

– Вашего мужа в РУВД допустили?

– Когда беседа закончилась, я ему позвонила, попросила, чтобы он приехал за мной. Встретились уже на улице. Сразу позвонила дочке. Обещала перед отъездом в Москву привезти ей торт. Этот ее день рождения мы, конечно, запомним навсегда.

– Многие пытались выйти с вами на связь в четверг, не зная, где вы. После выхода из РУВД получили много слов поддержки?

– Я только в России смогла подключиться к соцсетям – и увидела огромное количество сообщений от моих друзей, знакомых и коллег со всего мира. Пока я проводила день рождения своей дочери в стенах РУВД, на телефон моего мужа поступали сотни звонков и сообщений с вопросами, что со мной, где я и нужна ли какая-либо помощь. Конечно, это был не самый лучший день в моей жизни, но именно благодаря ему я в очередной раз поняла, что я очень счастливый человек, потому что меня окружают прекрасные люди – добрые, чуткие и отзывчивые! Горжусь нашими невероятными белорусами и бесконечно благодарна им и всем тем, кто написал мне из каждого уголка нашей планеты теплые слова поддержки. Я бесконечно признательна всем друзьям и родным за предложения о помощи, поддержку, звонки и сообщения.

– Чем дальше будете заниматься?

– По-прежнему планирую работать над развитием и популяризацией шахмат в Беларуси и во всем мире. И как только закончу текущие дела в России, планирую вернуться домой.

– Не боитесь, что к вам снова могут прийти из РУВД?

– Надеюсь, что в следующий раз сотрудники РУВД придут в федерацию, чтобы научится играть в шахматы.

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