Колонна с огромным бело-красно-белым флагом прошла по центру Львова 2.11.2020, 11:30

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Многие украинцы солидарны с белорусами, они поддерживают протест и верят в победу народа.

Вчера, 1 ноября, белорусы и белоруски, которые находятся в Львове, поддержали протестующих в нашей стране. С огромным бело-красно-белым флагом они прошли по центру исторического Львова, пишет сайт ex-press.by.

Стоит отметить, что многие украинцы солидарны с белорусами, они поддерживают протест и верят в победу народа.

Анастасия:

— Украина сильно шагнула вперёд после Революции Достоинства 2014 года. Чувствуется, что последние годы здесь были реализованы реформы, в том числе в гражданском обществе. Люди выходят на митинги, и полиция защищает, а не избивает участников. Абсолютно противоположное происходит сейчас в Беларуси. Это кажется невероятным.

Татьяна:

— В Украине на митингах присутствуют сотрудники полиции. Они не переписывают данные участников, как это сегодня было в Вилейке, не снимают вас на камеры. Тут нет разговоров о том, что мы нарушаем общественный порядок, потому что они его обеспечивают.

О предстоящем митинге нужно заранее сообщить органам власти, чтобы не оказалось, например, что в этом месте кто-то ещё что-то проводит.

Украинцы воспринимают нас доброжелательно, интересуются ситуацией в РБ, говорят, чтобы «трымалiсь». Просят сделать селфи или сами присоединяются к митингу, кричат «Жыве Беларусь» и много вам улыбаются.

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