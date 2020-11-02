В Минске проходит Марш пенсионеров (Онлайн)1
- 2.11.2020, 14:06
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Тысячи протестующих на проспекте Независимости.
На площади Независимости в Минске собираются участники традиционного Марша пенсионеров. К акции должны присоединиться и медики. Колонна планирует пройти маршем до площади Якуба Коласа.
Сайт Charter97.org ведет онлайн акции протеста в Минске.
15:18 Тысячи участников акции в фото tut.by.
15:15 Колонна продолжает свое движение. Напомним, что конечная цель Марша — площадь Якуба Коласа.
15:08 Поддержка бастующих заводчан на Марше в Минске.
15:05 Просто посмотрите, какая огромная колонна протестующих сегодня в Минске.
15:02 Еще один отличный плакат: «Новый год без Лукаша».
15:00 Тем временем Марш уже на Октябрьской площади.
14:58 Марш скандирует: «Радзіма, свабода, далой Луку-урода!»
14:51 Прекрасные белорусские пенсионеры на Марше в Минске.
14:43 Колонна скандирует «Выпускай!» возле здания КГБ.
14:42 Пенсионеры, как мы видим, хорошо знакомы с мемами.
14:39 Пенсионеры скандируют: «Пока мы едины, мы непобедимы!»
14:36 Тем временем колонна протестующих уже возле кинотеатра «Центральный».
14:31 Посмотрите, сколько пенсионеров вышло на Марш.
14:25 Посмотрите, с какими плакатами пришли участники акции.
14:24 Момент, когда колонна начинала движение от стороны площади в сторону проспекта. В руках у демонстрантов огромный бело-красно-белый флаг.
14:19 Колонна участников акции двинулась в сторону проспекта Независимости. Во главе колонны — известный активист Ян Гриб.
14:15 Участники Марша на площади Независимости скандируют: «Жыве Беларусь!»
14:11 Участники акции заполняют площадь Независимости в Минске.