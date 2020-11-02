В Минске проходит Марш пенсионеров (Онлайн) 1 2.11.2020, 14:06

8,692

Фото: tut.by

Тысячи протестующих на проспекте Независимости.

На площади Независимости в Минске собираются участники традиционного Марша пенсионеров. К акции должны присоединиться и медики. Колонна планирует пройти маршем до площади Якуба Коласа.

Сайт Charter97.org ведет онлайн акции протеста в Минске.

15:18 Тысячи участников акции в фото tut.by.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15:15 Колонна продолжает свое движение. Напомним, что конечная цель Марша — площадь Якуба Коласа.

15:08 Поддержка бастующих заводчан на Марше в Минске.

Фото: «Белсат»

15:05 Просто посмотрите, какая огромная колонна протестующих сегодня в Минске.

15:02 Еще один отличный плакат: «Новый год без Лукаша».

15:00 Тем временем Марш уже на Октябрьской площади.

Фото: «Белсат»

14:58 Марш скандирует: «Радзіма, свабода, далой Луку-урода!»

14:51 Прекрасные белорусские пенсионеры на Марше в Минске.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

14:43 Колонна скандирует «Выпускай!» возле здания КГБ.

14:42 Пенсионеры, как мы видим, хорошо знакомы с мемами.

Фото: «Еврорадио»

14:39 Пенсионеры скандируют: «Пока мы едины, мы непобедимы!»

14:36 Тем временем колонна протестующих уже возле кинотеатра «Центральный».

14:31 Посмотрите, сколько пенсионеров вышло на Марш.

14:25 Посмотрите, с какими плакатами пришли участники акции.

14:24 Момент, когда колонна начинала движение от стороны площади в сторону проспекта. В руках у демонстрантов огромный бело-красно-белый флаг.

14:19 Колонна участников акции двинулась в сторону проспекта Независимости. Во главе колонны — известный активист Ян Гриб.

14:15 Участники Марша на площади Независимости скандируют: «Жыве Беларусь!»

14:11 Участники акции заполняют площадь Независимости в Минске.

Фото: «Еврорадио»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».