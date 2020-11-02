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Трое журналистов «Белсата» стали подозреваемыми по уголовному делу

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  • 2.11.2020, 14:37
  • 3,126
Трое журналистов «Белсата» стали подозреваемыми по уголовному делу
Иллюстрационное фото: tut.by

Их задержали на вчерашнем Марше.

В Беларуси трое журналистов стали подозреваемыми по уголовному делу о "массовых беспорядках".

Это - Дмитрий Солтан (Буянов), Дмитрий Кравчук и Артем Богославский. Все они сотрудничают с телеканалом "Белсат", передает euroradio.fm.

Их задержали 1 ноября в Минске на Марше "Не забудем, не простим!". 2 ноября неожиданно стало известно, что они являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о "массовых беспорядках" (арт . 342 УК). Другие подробности пока неизвестны.

Известно, что Солтана привезли в Октябрьский РУВД избитым. Школьник, которого выпустили оттуда, рассказал, что журналиста "били при задержании, били в автозаке, потом били камерой по голове, камеру разбили".

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