Стали известны результаты массовой проверки на COVID-19 в Словакии 2 2.11.2020, 15:25

4,702

Власти страны провели беспрецедентное тестирование.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на СМИ Словакии, за минувшие выходные более трех миллионов словаков прошли тестирование на коронавирус.

В стране провели 2 581 113 тестов, из них положительными оказались 25 850, то есть примерно 1%.

Всего, по данным премьера Словакии Игоря Матовича, за два дня тест сделали более 3 миллионам человек.

Точное количество проверенных людей будет известно позже в понедельник, поскольку тесты проводились до позднего вечера в воскресенье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».