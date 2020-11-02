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Стали известны результаты массовой проверки на COVID-19 в Словакии

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  • 2.11.2020, 15:25
  • 4,702
Стали известны результаты массовой проверки на COVID-19 в Словакии

Власти страны провели беспрецедентное тестирование.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на СМИ Словакии, за минувшие выходные более трех миллионов словаков прошли тестирование на коронавирус.

В стране провели 2 581 113 тестов, из них положительными оказались 25 850, то есть примерно 1%.

Всего, по данным премьера Словакии Игоря Матовича, за два дня тест сделали более 3 миллионам человек.

Точное количество проверенных людей будет известно позже в понедельник, поскольку тесты проводились до позднего вечера в воскресенье.

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