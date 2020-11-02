Прошедшие в парламент Грузии оппозиционные партии отказались от мандатов
- 2.11.2020, 18:55
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Грузинская оппозиция требует проведения новых выборов.
Оппозиционный блок «Единое национальное движение — Сила в единстве», прошедший в парламент Грузии по итогам выборов, отказался входить в парламент. Об этом сообщил один из лидеров партии Ника Мелия, передает грузинский «Первый канал».
«Мы приняли решение, как и другие оппозиционные политические партии, не входить в парламент, который не имеет ничего общего с политикой», — заявил он. Мелия заявил, что оппозиция требует проведения новых выборов.
О бойкоте парламента ранее заявили партии «Гирчи», «Лело для Грузии», «Европейская Грузия». Также войти в парламент нового созыва отказались Лейбористская партия, блок «Стратегия Агмашенебели» и «Граждане».