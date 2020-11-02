ЕС: Мы поддерживаем народ Беларуси и продолжим применять санкции к виновным 4 2.11.2020, 20:51

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Белорусы имеют право на забастовку и мирный протест.

Продолжающиеся репрессии в Беларуси против мирного протеста подтверждают верность позиции ЕС, не признающего Лукашенко легитимным президентом, заявила официальный представитель Евросоюза по международным делам Набила Массрали.

"Отказ от диалога, агрессивные заявления, массовые аресты и использование предназначенных для разгона беспорядков боеприпасов против белорусов, использующих свое право на забастовку и мирный протест, вновь показывает отсутствие легитимности Лукашенко", - написала пресс-секретарь в Твиттере в понедельник.

"ЕС поддерживает (белорусский) народ и продолжит применять санкции к виновным", - добавила она.

Как сообщалось, согласно опубликованной в понедельник повестки, Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС в Брюсселе согласует 4 ноября без обсуждения проекты документов для принятия Советом ЕС очередного пакета санкций по Беларуси.

Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил "Интерфаксу" 15 октября, что Лукашенко будет включен в этот санкционный список.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД", - подтвердил Стано.

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