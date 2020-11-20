«Массандру брать?»: Эйсмонт и Басков обсуждают по телефону нападение на белорусов 20.11.2020, 8:18

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Опубликованы переговоры пресс-секретаря Лукашенко и главы Федерации хоккея.

Телеграм-канал НЕХТА Live опубликовал телефонные переговоры пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и главы Федерации хоккея Беларуси Дмитирия Баскова.

«Пресс-секретарь Лукашенко и глава Федерации хоккея с оружием в руках терроризируют жителей Минска.

В редакцию телеграм-канала НЕХТА Live попали записи телефонных разговоров Натальи Эйсмонт и Дмитрия Баскова, сделанные 18-19 октября. На них высокопоставленные «ябатьки» обсуждают то, как они будут рушить муралы, срезать ленты, избивать белорусов и брызгать им в лица «аэрозольчиком».

Все это — в состоянии алкогольного опьянения (Эйсмонт не раз спрашивала Баскова, брать ли с собой два ящика «Массандры» от российского посла — прим. ред.) и под прикрытием ОМОНа», — пишет телеграм-канал.

Эйсмонт в разговоре называет народ чужими, а ОМОН своими.

В этом аудио очень много подробностей, которые раскрывают всю суть окружения Лукашенко.

По содержанию разговоров похоже, что вечером 19 октября Наталья Эйсмонт приехала в ЖК «Мегаполис» с людьми, которые устроили потасовку с местными жителями, отмечает телеграм-канал kyky_org.

В тот день, рассказывали очевидцы, в жилой комплекс заявились какие-то агрессивные люди: они снимали БЧБ-ленточки во дворе. Жильцы «Мегаполиса» были против этого, приехавшие напали на жителей двора: неизвестные мужчины в штатском «валили» на землю местных парней, а неизвестные женщины «светили фонарями в лица».

Среди непрошенных гостей — срезателей лент в «Мегаполисе» заметили и человека, похожего на главу ФХБ Дмитрия Баскова. При внимательном пересмотре видео с того вечера можно предположить, что в компании «неравнодушных граждан» находилась и Наталья Эйсмонт.

В опубликованных НЕХТА Live телефонных переговорах люди с голосами Эйсмонт и Баскова обсуждают, как ездят по Минску и срезают бело-красно-белые ленты во дворах.

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