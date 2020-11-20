Миллионы больших сердец 20.11.2020, 13:35

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Обложка к треку

Группа NaviBand посвятила белорусской революции новую песню.

Белорусская группа NaviBand выпустила новый трек , вдохновленный событиями в стране. Песня называется «Миллионы больших сердец» и посвящена тем, кто «идет на свет».

Утром 20 ноября группа NaviBand выпустила на всех цифровых платформах свою новую песню «Миллионы больших сердец». Как и предыдущие треки коллектива («Іншымі», «Девочка в белом»), эта композиция посвящена событиям последних месяцев в Беларуси. «Вместе и до конца!» — поют музыканты.

Кстати, слова написали участники NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук, с музыкой им помогал Александр Тобольский. Обложкой к треку стала иллюстрация белорусского дизайнера Владимира Цеслера — это одна из десятков вариаций бело-красно-белого флага, которые он создал.

В комментариях под синглом пользователи соцсетей в основном благодарят музыкантов: «Вы заслуживаете огромного стадиона, скоро это все будет», «Вы невероятные!», «Вы найлепшыя, сябры! Мільёны вялікіх сэрцаў будуць ісці на свет і дойдуць, абавязкова дойдуць!».

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