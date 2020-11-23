Правозащитники: Во время воскресных маршей 22 ноября задержано 374 человека 4 23.11.2020, 8:20

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Фото: ТАСС

На акции протеста вышли десятки тысяч людей в сотнях локаций Минска.

Во время воскресных маршей в Минске и других городах задержано несколько сотен людей. Правозащитникам на данный момент известны 374 фамилии, пишет сайт nn.by.

На акции протеста вышли десятки тысяч людей в сотнях локаций Минска. Примерно в десятке кварталов количество демонстрантов превышало тысячу. Акции протеста состоялись также в областных центрах и некоторых городах.

Общая цифра задержанных за время протестов превысила порог в 30 тысяч человек. (По состоянию на вечер субботы их было 29 940. С задержанными в воскресенье — 30 314.)

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