Ушла из жизни профсоюзный лидер Мария Алиева 3 25.11.2020, 16:44

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фото: Ihar Barysau/facebook

Она стала одним из символов протестной Серебрянки.

Мария Алиева родилась в 1953 году и вошла в новейшую историю Беларуси как профсоюзная деятельница и лидер женского движения, сообщает «Радыё Свабода».

Она работала на Минском моторном заводе, Минском электротехническом заводе. Затем стала заместителем Белорусского конгресса демократических профсоюзов, а с 1995 по 1999 возглавляла Свободный профсоюз Белорусский.

Была членом партии БСДП (Грамада).

О смерти Марии сообщил в «Фейсбуке» глава партии БСДП (Грамада) Игорь Борисов.

По его сообщению, Марии стало плохо во время разговора по телефону. Ее пытались реанимировать, но не удалось.

«Для новой волны она стала одним из символов протестной Серебрянки. Ее многие знали и прислушивались к ее словам, она умела мотивировать людей... Ее квартира стала фактическим штабом микрорайона. К ней лично приходили милиционеры, чтобы договариваться, так как знали, кого будет слушать народ и за кем он пойдет.

Мария Григорьевна не пропускала и марши пенсионеров... Только ее веселое приветствие ОМОНа «Мальчики, Жыве Беларусь!» они, сжав зубы, отвечали: «Жыве!». Ее сильно взволновал и разъярил факт получения протокола, который был составлен на ее дочь за участие в митинге 25 октября. Дочь обвиняли по известному ст. 23.34 за участие в несанкционированном митинге... С этим переживанием она не справилась…»

В 1999 году Мария Алиева возглавила Белорусскую организацию трудящихся женщин. Одной из первых запоминающихся женских акций с ее участием стал «Марш пустых кастрюль» в 1999 году.

Вот как о ней вспоминает руководитель организации «Гендерные перспективы» Ирина Альховка.

«Маша – первое поколение женщин-лидеров в Беларуси. Помню ее очень искренней, доброй к людям. Маша любила людей, простила им много, требовала много от себя и от других. Была прямолинейная, говорила, что думала. Самородок, мы вместе всему учились, – говорит Ирина. – Она думала о свободной Беларуси, независимой стране, о том, чтобы людей не наказывали за их взгляды. Меня совсем не удивило, что она участвует в Марше пенсионеров, она что-то объясняла. Это была она, настоящая Маша»

Редакция сайта Charter97.org приносит искренние соболезнования родным и близким Марии Алиевой.

Прощание с Марией Алиевой состоится в четверг 26 ноября с 10:00 до 11:00 в Доме скорби (Минск, ул. Кулешова, 12).