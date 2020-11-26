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Минчане массово выходят на акцию «0 промилле»

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  • 26.11.2020, 11:40
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Минчане массово выходят на акцию «0 промилле»

К протесту солидарности присоединились практически все районы столицы.

Жители минских районов массово присоединились к акции солидарности «0 промилле».

Партизаны Велозавода вчера провели акцию «Ноль промилле», а позже ночью спустили на воду корабль революционного флота, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Сегодня утром жители Первомайского района Минска вышли на акцию «0 промилле».

К акции присоединились и жители «Минска-Южного».

Акция прошла также в микрорайоне Дружба, в Серебрянке и Советском районе.

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана. Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего

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