Теракт в Вене: во время стрельбы возле синагоги погибло семь человек 3.11.2020, 8:13

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Фото: EPA

Очевидцы заявляют, что слышали по меньшей мере 50 выстрелов.

Во время стрельбы в центре Вены (Австрия) 2 ноября погибло семь человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщает газета Kurier.

По информации издания, еще четыре человека получили ранения. Очевидцы заявляют, что слышали по меньшей мере 50 выстрелов.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил об "очевидном теракте". Он отметил, что горожане должны избегать общественных мест, сообщает TRT Deutsch в Twitter.

LIVE – Der österreichische Innenminister Nehammer geht von einem „augenscheinlichen Terroranschlag“ aus. Es gebe vermutlich auch Todesopfer. Bürger sollen öffentliche Plätze vermeiden, der Angriff liefe noch. pic.twitter.com/bxQEWickk1 — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 2, 2020

Стрельба началась вблизи синагоги на площади Шведенплатц вечером 2 ноября. По предварительным данным, преступников несколько, они вооружены автоматами.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео, на котором запечатлен один из предполагаемых злоумышленников. Он бежит по дороге и стреляет.

Kurier сообщил, что поступает информация о захваченных заложниках в других местах, но пока этому подтверждения нет.

По данным Salzburg24, в момент нападения людей в синагоге и Израильском культурном центре, который расположен рядом, не было.

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