Ответственность за теракт в центре Вены взяли на себя джихадисты 3.11.2020, 11:15

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Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрия усилила контроль на территории страны и на границах.

Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты. Они назвали стрельбу «расплатой» за участие Австрии в коалиции США против «Исламского государства». В МВД Австрии подтвердили, что ликвидированный стрелок симпатизировал ИГ, о чем свидетельствуют данные обыска.

2 ноября в центре Вены несколько человек устроили стрельбу в шести разных местах. Одно из нападений произошло около синагоги. По последним данным, погибли три человека. Одного террориста нейтрализовали - его застрелили полицейские. Ранено 14 человек, среди них есть сотрудник полиции, передает РБК.

Представители МВД Австрии рассказали, что как минимум один преступник находится в бегах.

Жителям Вены рекомендовали не выходить из дома и избегать центра города.

Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал инцидент «отвратительным террористическим нападением», министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал родителей не водить детей в школы во вторник.

Первый за долгие годы теракт в Австрии произошел накануне введения локдауна из-за коронавируса: с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 06:00.

Австрия усилила контроль на территории страны и на границах.

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