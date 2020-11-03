Литва прекратила поставки электроэнергии из Беларуси

Литва прекратила поставки электроэнергии из Беларуси2
- 3.11.2020, 14:18
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Решение было принято после включения первого блока Островецкой АЭС в белорусскую энергосистему.
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны, cообщает tut.by.
— В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны, — уточнили в Минэнерго.
Сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирована по графику на конец февраля 2021 года.
Delfi сообщила, что после того как на Белорусской АЭС началась выработка электроэнергии и эта электроэнергия стала поступать в общую систему, Литва прекратила закупку электроэнергии.
Компания Litgrid, в рамках «антиостровецкого» закона, со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. «В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11.06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11.38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», — сказано в пресс-релизе компании.
Еще в начале сентября страны Балтии договорились, что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.