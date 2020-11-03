Литва может ввести всеобщий карантин 1 3.11.2020, 15:25

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Правительству предлагают ввести повсеместную работу на удаленной основе.

Правительство Литвы в среду примет решение о введении всеобщего карантина. Он будет введен с субботы примерно на три недели, сообщает сайт Сharter97.org со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

Правительству будет предложено ограничить работу заведений общественного питания.

Кроме того, намечаются ограничения для праздников, например, на свадьбах и похоронах предлагается разрешить не более 10 участников - близких родственников.

Будет предложено отказаться на время от богослужений в храмах.

Намечается запретить проведение занятий по пению и танцам.

Правительству предлагают ввести повсеместную работу на удаленной основе.

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