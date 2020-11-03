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Гитанас Науседа: Литва не примирится с угрозами, исходящими от БелАЭС

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  • 3.11.2020, 19:00
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Гитанас Науседа: Литва не примирится с угрозами, исходящими от БелАЭС
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

В Литве начинает действовать закон о защите от небезопасных атомных электростанций.

В Беларуси «не услышали призыв не подвергать опасности граждан Европейского союза и приостановить запуск Островецкой АЭС». Таким образом президент Литвы Гитанас Науседа 3 ноября отреагировал на своей странице в «Фейсбуке» на энергетический пуск Белорусской АЭС.

«В Литве начинает действовать закон о защите от небезопасных атомных электростанций, — отметил глава литовского государства. — На рынке Литвы нет места электроэнергии, производимой на небезопасных атомных станциях. Литовский системный оператор Litgrid сегодня приостановил торговлю электроэнергией с Беларусью по литовским и белорусским линиям электропередачи. Литва не примирилась и не примирится с угрозами, исходящими от небезопасной Островецкой АЭС».

«Я вновь призываю всех работать сообща, чтобы небезопасная электроэнергия, производимая атомными электростанциями в третьих странах, не поступала не только на литовский рынок, но и на рынок ЕС, а также ускорить [проект] синхронизации с континентальной Европой, после чего, как было договорено, не продолжать торговлю электроэнергией с третьими странами», — написал Науседа.

3 ноября пресс-служба Министерства энергетики Беларуси сообщила, что «в 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», блок начал выработку электричества.

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