Крупнейший канадский профсоюз поддержал протестующих белорусов 5.11.2020, 9:56

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Архивное фото ТАСС

Организация сталелитейщиков Канады объединяет почти четверь миллиона рабочих.

Крупнейший канадский профсоюз United steelworkers выпустил заявление в поддержку Беларуси.

«Объединенный профсоюз сталелитейщиков Канады, представляющий интересы более 225 000 работников горнодобывающей промышленности и многих других секторов экономики, глубоко обеспокоен жестокостью, насилием и репрессиями против народа Беларуси.

После более чем двух месяцев мирных протестов против сфальсифицированных выборов незаконные задержания, аресты тысяч протестующих и преследование репортеров продолжаются. Лидеры оппозиции были отправлены в ссылку или арестованы. Правозащитные организации сообщают о пытках и издевательствах над задержанными протестующими.

Мы обеспокоены арестом профсоюзных деятелей, принимавших участие в мирных протестах, в том числе Николая Зимина, бывшего президента профсоюза горняков и химиков Белорусского независимого профсоюза, и Максима Середы, председателя Независимого профсоюза горняков.

Кроме того, полиция задержала более 20 рабочих, участвовавших в мирных акциях против действий руководства БеларусьКалия, требуя отставки директора компании и освобождения других горняков, которые были задержаны в последние недели при присоединении к политическим протестам в стране.

Народ Беларуси имеет право на свободные и справедливые выборы, основные свободы, могут требовать соблюдения своих прав и реального верховенства закона.

USW в Канаде присоединяется к призыву международного профсоюзного движения осудить насильственные нападения полиции и специальных сил безопасности на жителей Беларуси.

Мы требуем, чтобы власти немедленно прекратили любое насилие, незаконные задержания и преследования, а все заключенные профсоюзные лидеры, активисты и гражданское общество были освобождены.

Мы также требуем, чтобы право людей выбирать свое правительство соблюдалось путем проведения выборов с независимой избирательной комиссией и международными наблюдателями», — говорится в заявлении профсоюза.

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