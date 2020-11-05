В Минске прошел Марш людей с инвалидностью (Онлайн)3
- 5.11.2020, 14:36
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Протестующие прошли от площади Независимости до Октябрьской.
В Минске прошел традиционный Марш людей с инвалидностью, сообщают независимые телеграм-каналы.
Протестующие собрались на площади Независимости, возле Красного костела, и прошли оттуда шествием до Октябрьской.
Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию Марша.
16:10 Марш закончился на Октябрьской площади цепью солидарности.
16:00 Участники шествия людей с инвалидностью дошли до Октябрьской площади.
15:53 Около БГАИ участники Марша людей благодарят студентов за их гражданскую позицию.
15:52 Яркий фоторепортаж с Марша опубликовало «Радыё Свабода».
15:50 Марш людей с инвалидностью активно приветствуют автомобилисты и сигналят в поддержку.
15:43 «Лукашенко в автозак!» — главное и уже традиционное требование протестующих.
15:38 Участники марша в Минске благодарят медиков за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.
15:35 Шествие людей с инвалидностью движется по улице Ленина. Люди скандируют «Время вышло».
15:30 Участникам Марша перегородили тротуар.
Очевидец описывает это так: «Перед людьми поставили машину и завели мотор, как только колонна подошла к заграждению. На вопрос «Вы специально это сделали», рабочий кивнул головой. Запах бензина отвратительный. После колонна свернула на Ленина в сторону Немиги».
15:28 В колонне очень много национальной символики.
15:26 «Сыходзь, пустабрэх», - еще одно фото креативных плакатов с сегодняшнего Марша.
15:19 Участники Марша обошли спецтранспорт, скандируя «Позорники!».
15:15 Легендарный 83-летний активист Ян Гриб и сегодня присоединился к маршу! Несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает регулярно участвовать в акциях протеста против узурпатора.
15:12 Пытки детей матери не простят!
15:06 Марш проходит мимо здания КГБ.
15:03 Колонна протестующих дошла до ГУМа.
15:01 Участники марша требуют освободить политических заключённых.
14:58Участники марша на проспекте Независимости скандируют «Не забудем, не простим!».
14:57 Участники Марша продолжают движение в сторону Октябрьской.
14:54 «Почему у ОМОНа такие большие зарплаты, вместо того, чтобы пенсионеру, инвалиду доплатить?!», - возмущаются участники Марша.
14:51 Люди вышли на Марш с креативными плакатами.
14:50 Марш уже прошел кинотеатр «Центральный».
14:49 Участники марша скандируют «Это наш город!».