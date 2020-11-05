В Минске прошел Марш людей с инвалидностью (Онлайн) 3 5.11.2020, 14:36

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Фото: «Радыё Свабода»

Протестующие прошли от площади Независимости до Октябрьской.

В Минске прошел традиционный Марш людей с инвалидностью, сообщают независимые телеграм-каналы.

Протестующие собрались на площади Независимости, возле Красного костела, и прошли оттуда шествием до Октябрьской.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию Марша.

16:10 Марш закончился на Октябрьской площади цепью солидарности.

Фото: onliner.by

16:00 Участники шествия людей с инвалидностью дошли до Октябрьской площади.

15:53 Около БГАИ участники Марша людей благодарят студентов за их гражданскую позицию.

15:52 Яркий фоторепортаж с Марша опубликовало «Радыё Свабода».

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

15:50 Марш людей с инвалидностью активно приветствуют автомобилисты и сигналят в поддержку.

15:43 «Лукашенко в автозак!» — главное и уже традиционное требование протестующих.

15:38 Участники марша в Минске благодарят медиков за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.

15:35 Шествие людей с инвалидностью движется по улице Ленина. Люди скандируют «Время вышло».

15:30 Участникам Марша перегородили тротуар.

Очевидец описывает это так: «Перед людьми поставили машину и завели мотор, как только колонна подошла к заграждению. На вопрос «Вы специально это сделали», рабочий кивнул головой. Запах бензина отвратительный. После колонна свернула на Ленина в сторону Немиги».

15:28 В колонне очень много национальной символики.

15:26 «Сыходзь, пустабрэх», - еще одно фото креативных плакатов с сегодняшнего Марша.

15:19 Участники Марша обошли спецтранспорт, скандируя «Позорники!».

15:15 Легендарный 83-летний активист Ян Гриб и сегодня присоединился к маршу! Несмотря на свой почтенный возраст, он продолжает регулярно участвовать в акциях протеста против узурпатора.

15:12 Пытки детей матери не простят!

15:06 Марш проходит мимо здания КГБ.

15:03 Колонна протестующих дошла до ГУМа.

15:01 Участники марша требуют освободить политических заключённых.

14:58Участники марша на проспекте Независимости скандируют «Не забудем, не простим!».

14:57 Участники Марша продолжают движение в сторону Октябрьской.

14:54 «Почему у ОМОНа такие большие зарплаты, вместо того, чтобы пенсионеру, инвалиду доплатить?!», - возмущаются участники Марша.

14:51 Люди вышли на Марш с креативными плакатами.

14:50 Марш уже прошел кинотеатр «Центральный».

14:49 Участники марша скандируют «Это наш город!».

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