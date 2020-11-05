Глава стачкома «Белкалия»: Мы намерены идти до конца 5.11.2020, 15:17

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Анатолий Бокун

Фото: lider-press.by

Что происходит на крупнейших предприятиях страны — из первых уст.

Председатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун рассказал «Салідарнасці» о смертельном случае, произошедшем 4 ноября на третьем руднике.

— По предварительной информации он случился из-за неисправного оборудования, поэтому мы ждем-не дождемся, когда гендиректор «Беларуськалия» прекратит резать годовые заявки на закупке оборудования и запчастей, а рабочие перестанут закрывать на это глаза и присоединятся к стачке.

По словам лидера стачкома, в стачке участвуют около 60 человек, 20 из них присоединились за последние две недели.

— Идеологи с тех участков, где люди уходят в стачку, пишут объяснительные и, наверное, тоже скоро придут к нам.

О масштабах итальянской забастовки можно только догадываться, она не заканчивалась, добавил Анатолий Бокун.

— Вы отсидели 55 суток. Ваш коллега Юрий Корзун, который приковал себя наручниками к горно-шахтному оборудованию, отбыл 30 суток ареста. Активист стачкома Павел Пученя отсидел 40 суток с середины сентября. Кто-то из них покинул стачком?

— Нет. Все на месте и намерены идти до конца. Нас поддерживают все жители нашей страны и зарубежья. Более 6000 писем со всего мира с требованиями прекратить беспредел пришли начальнику Солигорского РОВД.

— Не было ни одного видео с участием вас и ваших коллег по стачкому, где вы бы каялись перед властью за то, что присоединились к стачке. Как так получилось?

— Я находился в четырех ИВС (Солигорск, Любань, Узда, Старые Дороги).

Разговаривал с сотрудниками милиции, разъяснял нашу позицию, что это не проплаченное мнение, это истинная воля народа и рабочих. И я хочу сказать, что милиция во всех ИВС с народом.

Накануне в разговоре со Светланой Тихановской представители стачкома «Беларуськалия» рассказали, что руководство пытается заглушить протест повышением зарплат и премий, несмотря на то, что план на сентябрь-октябрь предприятие не выполнило.

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