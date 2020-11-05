Лечение COVID-19 в Польше является бесплатным для всех 1 5.11.2020, 19:34

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Фото: Artur Widak/NurPhoto

Это также касается пациентов, у которых нет медицинской страховки.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский напомнил, что лечение COVID-19 в стране является бесплатным для всех, передает «Радио Польша».

Об этом он заявил, общаясь с пользователями Facebook в ходе специальной сессии «вопрос-ответ».

Глава Минздрава подчеркнул, что расходы на медицинское обслуживание больных COVID-19 полностью покрывает государство. По его словам, это также касается пациентов, у которых нет медицинской страховки.

Напомним, сегодня, 5 ноября, Минздрав Польши сообщил о рекордных свыше 27 тыс. новых случаев COVID-19 и 367 летальных исходах в связи с заболеванием.

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