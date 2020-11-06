«Уволен!»: белорусы устроили показательную вендетту узурпатору
- 6.11.2020, 8:33
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Ночь Гая Фокса завершилась салютами и фейерверками.
Ряд Telegram-каналов призвал вечером 5 ноября, отметить день конца легитимности Лукашенко, который совпадает с ночью Гая Фокса. По всей стране прошли перформансы изгнания узурпатора.
Протестный карнавал завершился организованными фейерверками в Серебрянке, на Юго-Западе и Институте культуры.
«Белорусские анонимусы сожгли сегодня всех своих врагов и отправили в пекло самую главную крысу. Оттуда ей и ее свите возврата нет, с завтрашнего дня они официально уволены!», - пишет телеграм-канал НЕХТА.