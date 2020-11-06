Медики назвали три признака того, что вместо COVID-19 у вас простуда 6.11.2020, 8:35

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Симптомы действительно легко спутать, но есть надежные маркеры.

Различение признаков простуды и COVID-19 может показаться сложной задачей, но доктор Сара Джарвис (Великобритания) констатирует: есть несколько маркеров, помогающих точнее диагностировать ОРВИ. Рекомендации медика опубликовало издание healthinfo.ua.

Специалист соглашается: симптомы простуды и COVID-19 легко спутать. Оба заболевания очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют схожие физические симптомы – повышение температуры, ломота в теле, головная боль, кашель.

Эксперт сообщает: существует три признака, которые могут «подсказать», что у заболевшего человека вместо COVID-19 простуда.

«Насморк, заложенный нос или боль в горле при COVID-19 встречаются редко – это в первую очередь симптомы ОРВИ», - пояснила доктор Джарвис.

Врач уточнила, что наличие этих трех признаков при отсутствии высокой температуры, длительных периодов непрерывного кашля, потери обоняния наиболее точно указывает на простуду, а не на ковид.

«У большинства людей, заболевающих COVID-19, развивается хотя бы один из данных симптомов – жар, кашель, аносмия», - подчеркнула британский ученый.

Джарвис констатировала, что среднее время развития симптомов COVID-19 составляет 5 дней после контакта с вирусом. В некоторых случаях это происходит за 2 дня, но также может занимать до 12 дней. Многие заболевшие COVID-19 также испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые «гораздо реже встречаются при простуде», дополнила она

«В случае ОРВИ признаки инфекции могут появиться через 2-3 дня после заражения, длятся они всего несколько дней и обычно менее выражены, чем при коронавирусе. В целом заложенность носа, чихание и насморк более типичны для простуды, но если они не начнут идти на убыль в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и выполнить тест на COVID», - дала совет эксперт.

Напоследок для укрепления иммунной системы доктор Джарвис посоветовала употребление в пищу больше фруктов и овощей, обеспечивающих организм витамином С и антиоксидантами, использовать добавки с витамином D и цинком.

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