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Студенты химфака БГУ поддержали «Гродно Азот»

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  • 6.11.2020, 9:31
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Студенты химфака БГУ поддержали «Гродно Азот»
Фото: ТАСС

Вся страна восхищается смелостью бастующих рабочих.

Будущие профессионалы-химики поддержали бастующих азотовцев.

— «Гродно Азот» стал основным элементом стачечного движения Беларуси. Сегодня вы лидеры забастовочного движения в стране. Вся Беларусь восхищается вашей смелостью, решительностью, настойчивостью и солидарностью друг с другом. Не только наша страна, но и весь мир узнал о «Гродно Азот», — говорят в видеообращении студенты и сотрудники химического факультета БГУ, которое опубликовала gazetaby.com.

Они тоже выражают свою солидарность с рабочими предприятия и уверенность в том, что, благодаря поддержке друг друга, цель будет достигнута.

— Мы с вами солидарны в нашем общем стремлении жить в мирной и процветающей Беларуси, в стране, где люди уважают друг друга и готовы протянуть руку помощи. Мы против беззакония, насилия преследования за выражение своей гражданской позиции. Спасибо вам. Вместе победим! — уверены будущие профессиональные химики.

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