Госдеп: Окончательного решения об отправке посла США в Минск нет 3 6.11.2020, 21:21

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Джули Фишер

фото: state.gov (official website)

Любые разговоры об этом преждевременны.

Окончательное решение об отправке посла США в Беларусь еще не принято. Этот вопрос будет решаться после того, как Сенат утвердит на этот пост американского дипломата Джули Фишер.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.

Кандидатуру Фишер в сентябре рекомендовал Комитет по иностранным делам Сената. Теперь ее должен утвердить полный состав Сената. "Сроки этого итогового голосования еще не определены. Мы все еще его ждем и надеемся, что Сенат утвердит кандидатуру Джули Фишер, но на данный момент мы не уверены по поводу сроков. Любые разговоры о том, что произойдет после утверждения кандидатуры посла, преждевременны", — пояснил он.

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