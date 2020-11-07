Бойкая гродненчанка: Жизнь сейчас бьет ключом, надо побеждать! 3 7.11.2020, 11:09

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История многодетной матери, которая не пропускает ни одной акции протеста.

До августа нынешнего года Инна Широкая не особо интересовалась политикой. И даже, признается, голосовала за Лукашенко. Однако день выборов полностью перевернул ее жизнь. После задержания и избиения сына женщина кардинально изменила свои взгляды. Сейчас Инна ходит на все акции протеста, и сама готова помочь тем, кто попал в трудную ситуацию из-за своих взглядов, сообщает «Салідарнасць».

Инна Широкая — многодетная мать. Женщина одна растит пятерых детей. До недавнего времени ее жизнь была вполне размеренной и предсказуемой. Инна работала заведующей гродненской кофейни «Хотфикс», и даже не могла представить, что все так кардинально изменится.

— Наша кофейня находится в центре города. Естественно, все митинги проходят через нас, — рассказывает собеседница. — Однако меня до недавнего времени интересовала только работа, я исходила из позиции нанимателя и считала своей задачей защиту работников.

Инна признается, что политикой никогда не интересовалась.

— Можно сказать, я тот самый пассивный электорат, — отмечает женщина. — Вы не поверите, но на выборах я голосовала за Лукашенко. К тому времени все кандидаты уже сидели, и выбирать, на мой взгляд, было не из кого. К тому же мне казалось, что вне зависимости от моего голоса Лукашенко напишет себе, сколько надо.

Но день выборов полностью перевернул жизнь Инны и ее семьи. В центре Гродно был задержан и избит ОМОНом ее 18-летний сын Никита.

— Мы долго не знали, что с Никитой. Искали по тюрьмам, бросили клич по соцсетям. Помогала моя старшая дочь, которая работала в Минске волонтером на Окрестина, — вспоминает Инна. — Когда через три дня Никиту выпустили, он был весь в синяках. Страшно было смотреть. Естественно, ребенок был сильно напуган, подавлен. Представьте, парню несколько месяцев назад только исполнилось 18, он вообще не понимал, что происходит. Боялся даже выходить на улицу, боялся бусов. Все говорил, что хочет уехать из этой страны.

Помочь справиться семье помогли волонтерские организации и фонды солидарности. Благодаря им Никита получил материальную помощь на поправку здоровья. Семье также помогли с адвокатом.

— Мы написали заявление в милицию — тогда еще казалось, что существует какое-то правовое поле и это так просто не останется безнаказанным. Сейчас уже понятно, что никто ничего расследовать не будет, — отмечает Инна. — Но как бы то ни было, эта ситуация полностью изменила мое сознание. Просто есть какие-то вещи за рамками, после которых ты уже не можешь, как прежде. Так я из нейтрального человека в одночасье стала активным борцом.

После выборов Инна какое-то время еще продолжала работать в кофейне. Однако не долго. Конфликт с руководством произошел накануне визита Александра Лукашенко в Гродно 22 августа.

— Вечером 21 августа я специально к его визиту выставила на крыльцо кофейни и окнах бело-красно-белые свечи, оформила в этих цветах витрину. Таким образом хотела высказать свою гражданскую позицию, — вспоминает собеседница. — Тут же позвонил директор и потребовал все убрать. Арендодатель пригрозила, что выгонит нас. Это было в субботу. А в понедельник мне сообщили, что я уволена.

Увольнение было оформлено «по соглашению сторон», однако в заявлении Инна указала, что причиной считает свою гражданскую позицию.

О работе фондов солидарности Инна Широкая к тому времени уже знала по ситуации с сыном. Однако, говорит, поначалу ей неудобно было обращаться по поводу потери работы.

— Я не считала себя такой уж потерпевшей, ведь были люди, которые пострадали больше. Но в итоге решилась. Мне надо как-то растить детей, ведь я одна, и найти работу такого же уровня, не менее статусную, вряд ли уже было возможно, — рассказывает собеседница. — В итоге обратилась в BYSOL. И была удивлена, насколько внимательно и оперативно они отреагировали.

Дней через десять женщина получила материальную помощь — 1500 евро. С того момента Инна и сама всячески старается помочь тем, кто попал в подобную жизненную ситуацию.

— Рассказываю в соцсетях о своем опыте и о том, как это все работает, пишу в разных чатах, подсказываю людям, какие нужны документы, чтобы претендовать на помощь, делюсь контактами. В общем, работаю как сарафанное радио. Ведь часто люди не верят, что такое возможно. А на самом деле, все очень просто и реально.

Недавно помощь BYSOL понадобилась и сыну героини. Никита был уволен с работы за прогулы, которые появились во время его нахождения в СИЗО. При этом Никита — молодой специалист. И в результате должен был еще и компенсировать государству затраты на свое обучение.

— Ему даже не дали справку, что он был в тюрьме. В итоге его уволили за то, что не явился на работу, — рассказывает Инна. — И что вы думаете, буквально за пять дней BYSOL также помог сыну.

Сейчас Инна временно переехала в Минск — здесь она проходит стажировку в пиццерии одной известной сети. По окончании через несколько месяцев женщина планирует вернуться в Гродно на должность заведующей пиццерии.

— На своей нынешней работе я старалась не озвучивать свои политические взгляды, однако, когда узнала, что наша сеть присоединилась к забастовке 26 ноября, поняла, что выбрала правильное место, — говорит собеседница.

Женщина также рассказала, что старается не пропускать ни одной акции протеста.

— Обязательно хожу. В Минске это даже проще. В Гродно, например, все мои знакомые уже «пересидели» — там легче вычислить и наказать человека, — отмечает Инна Широкая. — В любом случае жизнь сейчас бьет ключом. Никогда бы не поверила, если б мне раньше сказали, что моя жизнь так кардинально изменится. Хочется верить, что все эти изменения будут только к лучшему. Других вариантов нет. Нужно побеждать!

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