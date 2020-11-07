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Обезумевшие каратели напали на людей в белых халатах в Минске (Онлайн)

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  • 7.11.2020, 12:22
  • 13,516
Обезумевшие каратели напали на людей в белых халатах в Минске (Онлайн)
Архивное фото vitebsk.biz

Лукашенко натравил своих бандитов на мирный Марш медиков.

Сегодня в Беларуси был запланирован Марш медиков: Минск, проспект Независимости, 64 (возле 1-й Городской больницы).

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

Перед нападением карателей медики стали в сцепку.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

12:45 Обезумевшие каратели тут же накинулись на людей в белых халатах. Задержаны порядка 30-40 врачей.

12:30 Медики собираются на Марш около 1-й больницы Минска.

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