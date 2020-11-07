Обезумевшие каратели напали на людей в белых халатах в Минске (Онлайн)37
- 7.11.2020, 12:22
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Лукашенко натравил своих бандитов на мирный Марш медиков.
Сегодня в Беларуси был запланирован Марш медиков: Минск, проспект Независимости, 64 (возле 1-й Городской больницы).
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
Перед нападением карателей медики стали в сцепку.
12:45 Обезумевшие каратели тут же накинулись на людей в белых халатах. Задержаны порядка 30-40 врачей.
12:30 Медики собираются на Марш около 1-й больницы Минска.