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Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на президентских выборах

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  • 7.11.2020, 22:07
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Меркель и Макрон поздравили Байдена с победой на президентских выборах
фото: bundesregierung.de

Джо Байден станет 46-м президентом США.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах. Соответствующее заявление на странице в Twitter опубликовал ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

«Американские граждане приняли решение. Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Я желаю ему от всего сердца счастья и успеха и поздравляю также Камалу Харрис, избранную вице-президентом ее страны», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байдена поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. Поздравление он разместил в своем Twitter.

«Американцы выбрали своего президента. Поздравления Джо Байдену и Камилле Харрис! Нам еще многое предстоит сделать для преодоления сегодняшних вызовов. Давайте работать вместе!», — написал французский лидер.

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