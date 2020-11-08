Коронавирус научился обманывать антитела, которые сам же и активирует 1 8.11.2020, 8:27

5,931

Американские ученые обнаружили новую мутацию COVID-19.

Американские ученые обнаружили, что новая инфекция становится все более разрушительной для иммунной системы.

Ученые всего мира продолжают исследовать коронавирус и постоянно находят в нем что-то новенькое. Так в техасском университете после проведенных исследований, обнаружили, что коронавирус за время своего триумфального шествия по планете накапливает генетические мутации, делающие его еще более заразным и разрушительным для иммунной системы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале mBIO (перевод - healthinfo.ua).

Скорость распространения вирусов зависит от наличия мутации D614G. Если ранее, до наступления так называемой второй волны только у 71% заболевших выявлялась такая мутация, то сейчас ее находят уже в 99,9% случаях заражения COVID-19.

Этим можно объяснить тенденцию к увеличению скорости распространения опасного заболевания. И хотя специалисты пытаются утешить население, что мутировавший коронавирус менее заразен, мировая статистика говорит об обратном.

Более того, найдена и еще одна мутация, которая пока еще достаточно редкая. Она способна создавать проблему для антител CR3022, которые распознают вирус и включают защитные способности организма.

Всего у SARS-CoV-2 распознано 285 мутаций. К счастью для человечества, большинство из них для населения планеты совершенно безопасны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».