Бывший президент Буш поздравил Байдена с победой на выборах 2 9.11.2020, 8:58

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Джо Байден

Фото: ЕРА

Он убежден, что американцы могут быть уверены в честности выборов.

Бывший президент США республиканец Джордж Буш-младший поздравил демократа Джо Байдена с победой на выборах президента, сообщает "Радио Свобода".

В заявлении, распространенном от имени Буша, говорится, что он 8 ноября говорил с избранным президентом, поздравил его и поблагодарил за выступление минувшим вечером, в котором Байден говорил о намерении объединить страну. "Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю его как хорошего человека" - заявил бывший президент о Байдене.

Statement by President George W. Bush: https://t.co/Bsbv8k1nho pic.twitter.com/O7CLtEvxk0 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 8, 2020

Буш также отметил, что и президент Дональд Трамп провел успешную кампанию, а голоса его избирателей будут услышаны. По мнению Буша, Трамп имеет право подавать иски в суд и добиваться пересчета голосов, при этом бывший президент убежден, что американцы могут быть уверены в честности выборов.

Буш был президентом США с 2001 по 2009 годы, ему на смену пришел Барак Обама, в администрации которого Байден был вице-президентом.

Ранее Джо Байдена поздравил с победой ряд республиканцев - как правило, речь идет о критиках Трампа, таких как сенатор Митт Ромни. Другие республиканцы поддерживают президента, который пока не признает свое поражение и намерен обратиться в суды с исками о пересчете голосов или проверке действительности голосов в ряде штатов, где Байден лидирует с небольшим отрывом.

Байдена также поздравили лидеры многих стран мира.

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