Ученые нашли возможного предка лошадей и носорогов 9.11.2020, 9:52

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Изображение: Elaine Kasmer

Ему 55 миллионов лет.

Cambaytherium (камбайтерий) является прямым предком определенной группы парнокопытных, таких как носороги. Ученые предполагают, что эти животные появились сразу же после вымирания динозавров. Однако специалисты до сих пор спорят о точном месте их первоначального появления, пишет «Популярная механика».

«Предки непарнокопытных и парнокопытных, а также приматов внезапно появились на Земле в начале эоцена, примерно 56 миллионов лет назад. Их останки были найдены на всех континентах северного полушария, однако географическое положение прародины всех этих животных оставалось загадкой для нас. Мы показали, что непарнокопытные животные появились на территории Индии еще до того, как она столкнулась с Азией», — заявил один из авторов работы Кен Роуз.

В ходе своей работы ученые смогли найти первые подтверждения того, что полуостров Индостан был родиной предка всех непарнокопытных животных. Они пришли к такому выводу, изучая сотни окаменелых останков Cambaytherium.

Окаменелости Cambaytherium были найдены еще в начале 2000-х годов, но только сейчас ученые смогли разгадать их «загадку». Как оказалось, Cambaytherium могут быть «потерянным звеном эволюции», которое связывает современных непарнокопытных и общего предка всех млекопитающих.

Авторы работы проанализировали все найденные останки Cambaytherium, сравнив их с другими кандидатами на звание древнего предка лошадей. Изотопный анализ показал, что эти животные самые древние претенденты. В пользу этого, также говорит и тот факт, что останки были найдены в Индии. Дело в том, что когда-то давно Индостан был островом, который отделился от Мадагаскара и Гондваны. Это произошло примерно 90 миллионов лет назад и последующие 35 миллионов лет остров двигался в сторону Азии, с которой столкнулся около 55 миллионов лет назад.

Роуз и его коллеги считают, что именно этот факт подтверждает теорию о том, что предки лошадей и остальных непарнокопытных животных появились именно в Индостане и не могли попасть на другие территории, так как были изолированы на острове.

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