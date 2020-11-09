В Минске проходит Марш мудрости (Онлайн) 4 9.11.2020, 14:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Пенсионеры и медики вышли на акцию протеста.

Сегодня в Минске проходит акция, которая уже стала традиционной — Марш мудрости. Медики и пенсионеры собрались на площади Независимости, чтобы пройти по центральным улицам столицы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

15:03 Голова колонны уже на Октябрьской площади.

15:01 Пенсионеры Новополоцка также на Марше.

14:58 Одна из участниц Марша пришла с сумкой печенья, на которой написано «хлопотное дельце».

14:55 Конца колонны просто не видно.

14:50 Участники марша пенсионеров и медиков — в фоторепортаже tut.by.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

14:49 Колонна идет по проспекту Независимости и скандирует: «Не забудем, не простим!»

14:44 Легендарная Нина Багинская — на Марше! И флаг при ней.

14:42 Главное требование протестующих — освободить всех политических заключенных.

14:35 Участники акции поздравляют Виктора Бабарико. Политзаключенному сегодня исполнилось 57 лет.

14:33 Можно говорить, что в акции участвует несколько тысяч человек.

14:32 Люди активно поддерживают задержанных на вчерашней акции протеста. Стоит отметить, что протестующих сегодня действительно очень много.

Фото: «Радыё Свабода»

14:28 Участники акции потребовали освободить политзаключенных.

14:25 Колонна идет по проспекту Независимости. Много бело-красно-белых флагов.

14:23 На этом видео вы можете оценить массовость сегодняшнего Марша пенсионеров.

14:18 Участники акции скандируют: «Руки прочь от наших детей» и «Пошел вон, ты и твой ОМОН».

14:17 Пенсионеры и медики выдвинулись в сторону проспекта Независимости.

Фото: tut.by

14:12 Участников акции становится все больше. Пенсионеры начали кричать «Пошел вон» и «Уходи» тихарям, которые пришли на площадь.

Фото: tut.by

14:05 Участники собираются на площади Независимости возле Красного костела.

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