«Нам этого врача заменить некем» 12 9.11.2020, 18:15

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Задержание медиков 7 ноября

Фото: «Радыё Свабода»

В Минске на сутки отправили онкологов и известного психиатра.

Сегодня суд Ленинского района Минска рассматривает дела задержанных в субботу врачей, среди них — известные медики, которых некем заменить, пишет tut.by.

— Теперь не знаешь, где закончится день и где придется ночевать, — обсуждают медики, стоя возле расписания суда Ленинского района Минска.

Сегодня ожидается процесс сразу по нескольким врачам, которые были задержаны в субботу во время акции солидарности. Первыми в суде появились родные, друзья и пациенты психиатра Сергея Попова.

— Этот человек изменил мою жизнь, — коротко объясняет свое присутствие бывший пациент Попова.

О Сергее Алексеевиче отзываются как о высококлассном специалисте. Евгения, коллега Попова, говорит, «он вызывает глубокое уважение». А однокурсник Попова просит добавить, что коллега «очень интеллигентный человек».

— У нас в стране мало грамотных психоаналитиков. Сергей Попов развивает новое направление: работает с психозами в психотерапевтическом направлении. Не просто дает таблетки людям с галлюцинациями, но и разговаривает с ними, лечит долгосрочно и пытается выправлять саму причину. Такой подход — редкий в нашей стране, — отмечает Евгения.

По словам медика, она не пропускает ни одной акции солидарности медиков. Не смогла только быть на субботней, но была в минувший понедельник, когда на проспекте Дзержинского задержали врачей и позже Московский суд дал всем задержанным мужчинам сутки.

— Я тогда очень просилась в бус, не взяли. Мне, врачу-психотерапевту, сказали, что у меня девиантное поведение, — смеется Евгения и тут кто-то из присутствующих удивляется, что силовики знают такие слова. — Знают, еще сказали, что женщины им не нужны сегодня. Так это сексизм!

На вопрос, остановят ли медиков то, что их коллеги могут получить сутки, врач говорит: «Наоборот, это больше злит». И планирует после суда поехать на акцию пенсионеров, говорит, на ней дедушки и бабушки всегда угощают врачей конфетами.

Во время обеда присутствующих попросили покинуть здание, но оказалось, что в 13.10 стали рассматривать дело заведующего изотопной лабораторией контроля качества радиофармацевтических лекарственных средств РНПЦ онкологии им. Александрова Кирилла Проценко. Судья Марина Климчук признала его виновным по ст. 23.34 и присудила штраф в 30 базовых величин. Вместе с Проценко в одном отделении работает другой задержанный врач — Кирилл Поддубный. Его дело рассматривает этот же суд, но уже другая судья — Анастасия Ачалова. Ее решение: признать медика виновным и назначить штраф в 30 базовых.

Пока родные и близкие врача Сергея Попова ждут более пяти часов возле стенда, в расписании появляется новый процесс — на этот раз через скайп на связь с судом из Окрестина выходит ведущий научный сотрудник РНПЦ онкологии имени Александрова, кандидат медицинских наук Александр Минич.

Судья Анастасия Ачалова оглашает протокол, судя по нему, Александр Минич «принял активное участие в несанкционированном пикетировании, с целью публичного выражения по факту проведения честных выборов в РБ, во время которого стоял вдоль проезжей части и выкрикивал провокационные лозунги». Вину врач Александр Минич не признает и говорит, что не участвовал в акции.

Адвокат медика обращает внимание суда: Александр Анатольевич делает неотложные операции, сейчас исполняет обязанности заведующего лабораторией.

— Сегодня на 9.30 была запланирована операция, не знаю, провели ее или нет, — выступает в суде Александр Минич и добавляет, что завтра он должен распланировать все операции в отделении.

Засекреченный свидетель Антон Васильевич почти слово в слово повторяет протокол, но на вопросы защитника ответить не может: как был одет Минич, когда появился на проспекте, задержали только его или еще кого-то. По его мнению, «толпа кричала провокационные лозунги: «Жыве Беларусь! Уходи!».

Далее в суде появляется заведующий лабораторией онкоурологических патологий РНПЦ имени Александрова Александр Ролевич. Пока он в отпуске, его обязанности исполняет Минич.

— Александр Анатольевич — мой заместитель, он высококвалифицированный специалист, единственный и опытный лапароскопический хирург. Выполняет малоинвазивные операции высокой сложности. И если он будет находиться в заключении, нам его некем заменить, — говорит Ролевич.

— Кто-нибудь умеет еще делать такие операции? — спрашивает судья Ачалова.

— На таком уровне, как он это делает, нет, — отвечает свидетель Александр Ролевич.

— Ну, а в принципе?

— Это как высшая и любительская лига. В принципе можно, но уровень будет не тот, — добавляет заведующий лабораторией.

Решение суда — Александр Минич признан виновным по ст. 23.34, ему дали 13 суток.

— Позор! — крикнул кто-то в зале.

— Прошу не устраивать тут цирк, — отреагировала судья Анастасия Ачалова и попросила выйти из зала того, кто это сказал.

«Выражал протест, при этом выражаясь лозунгами»

Скриншот с видео задержания медиков

Некоторые в суде Ленинского района ждут уже семь часов, здесь всего лишь два зала, где есть скайп и связь с Окрестина, поэтому люди выстраиваются в очередь возле одного и того же кабинета. Например, пока судья решала, как наказать Александра Минича, кому-то в этом же зале успели дать 15 суток, а возле двери по-прежнему ждут родные врача Сергея Попова. Им каждый раз говорят, что процесс скоро, но до вечера он не начинается.

Дело начинают слушать в 17.15. Сергею Попову 40 лет, работает на кафедре психиатрии и наркологии БелМАПО. Его протокол похож на дело Минича. Вину Попов не признает, говорит в суде, что должен был встретиться с женой, об акции не знал.

Снова выступает засекреченный свидетель из милиции, он уже давал показания по делу Минича.

— Можете пояснить свою формулировку «выражал протест по факту проведения честных выборов»? — обращается к свидетелю адвокат Ольга Деменчик.

— Не согласен был, выкрикивал лозунги, все. Выражал протест, при этом выражаясь лозунгами, — говорит милиционер.

Адвокат просит его посмотреть видео задержания Сергея Попова и прокомментировать его. Но свидетелю ничего не видно, и судья снимает вопрос. Тогда защитник спрашивает: может ли он предоставить запись со своего регистратора, ведь сотрудник милиции обязан его носить.

— Нет, не обязан, — заявляет свидетель и уточняет, что записи у него нет.

Судья Анастасия Ачалова вынесла решение — Сергею Попову назначено 15 суток.

Присутствующие успели прокричать в отвергнутый монитор:

— Сергей, мы с тобой! Держись!

Как сообщает телеграм-канал «Белые халаты», сегодня также прошли суды над:

- Натальей Домбровской, врачом лабораторной диагностики РНПЦ онкологии, — штраф 30 базовых;

- врачом Игорем Баталевичем — 14 суток;

- Жанной Вашкевич, операционной медсестрой РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, — 15 суток;

- Светланой Добриян, онкологом-хирургом Минского онкодиспансера, — 13 суток;

- Игорем Чанцевым, врачом-травматологом, — 15 суток;

- Ольгой Мархановой — штраф 20 базовых;

- Диной Ширинской, анестезиологом из БСМП — штраф 20 базовых;

- Ольгой Корнеевой, заведующей кардиоцентром в 36-й поликлинике — штраф 30 базовых.

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