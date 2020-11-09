Глава ВОЗ назвал обнадеживающими новости о вакцине BioNTech и Pfizer 2 9.11.2020, 20:59

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Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА

Вакцина Pfizer показала эффективность 90%.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал обнадеживающими новости о результатах испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала более чем 90%-ю эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.

"Мы приветствуем обнадеживающие новости о вакцинах Pfizer и BioNTech и приветствуем всех ученых и партнеров со всего земного шара, которые разрабатывают новые безопасные и эффективные инструменты для борьбы с COVID-19", - написал Гебрейесус в своем Twitter.

Он также добавил, что мир переживает беспрецедентные научные инновации и сотрудничество, призванные положить конец пандемии.

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