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В Беларуси вводится запрет на выезд

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  • 10.12.2020, 8:03
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В Беларуси вводится запрет на выезд

Наземную границу закрывают для граждан страны и иностранцев.

В Беларуси вводится временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Мера предпринимается якобы «в целях предотвращения распространения в стране COVID-19». Об этом говорится в постановлении Совета министров № 705 от 7 декабря 2020 года, размещенном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению Совмина, постановление от 30 октября 2020 г. № 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания» дополнено пунктом 3 следующего содержания:

— Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.

Ограничения будут действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и речных портах через государственную границу Беларуси.

Действие запрета не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, проездные бригады, командировочных и некоторые другие категории.

Также разрешено будет выезжать белорусам:

по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги);

для получения медицинской помощи, при предъявлении документов, подтверждающих цель данной поездки;

имеющим вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания;

работающим на территории иностранного государства, — при предъявлении подтверждающих документов (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем, разрешения на работу, разрешения на право въезда в иностранное государство в указанных целях);

для получения образования в иностранных образовательных организациях — при предъявлении документов, подтверждающих получение ими образования в иностранных учебных заведениях, или документов учреждения образования Республики Беларусь о направлении на обучение.

Выезд на работу, учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране будет разрешен не чаще одного раза в течение шести месяцев.

Что меняется еще

Среди других нововведений — иностранцам, прибывающим в Беларусь необходимо будет иметь при себе справку, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не позднее трех суток до даты пересечения границы. Отсутствие такого медицинского документа является основанием для отказа во въезде в нашу страну.

Тут также определена категория граждан, на которых не распространяется данная норма.

Данные положения вступают в силу через 10 дней после официального опубликования.

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