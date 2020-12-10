Белорусы заедают стресс дешевыми продуктами 10.12.2020, 15:09

Структура потребительских расходов говорит о бедности массы белорусов.

Каждый квартал власти проводят обследование населения по уровню жизни. Сбор информации идет на выборочной основе, но таким образом, чтобы выборка копировала структуру населения по данным переписи. Так достигается минимальная ошибка при переносе выводов с выборки на все население, пишет сайт banki24.by.

Типовая учетная единица при обследовании белорусов — это домашнее хозяйство. Домохозяйство — это человек или группа лиц, которые совместно проживают, обеспечивают себя необходимыми для жизни благами и имеют общие расходы.

У любого домашнего хозяйства есть денежные расходы. Замеры денежных расходов производятся по итогам обследования населения. Последние замеры показали, что в 3 квартале средний уровень денежных расходов по стране составил 1 462 BYN в месяц.

Почти три четверти денежных расходов домашних хозяйств представляют собой траты на потребительские нужды. За 3 квартал потребительские расходы достигли 1 058 BYN в месяц.

В свою очередь, потребительские расходы домашних хозяйств делятся на несколько главных групп. Это расходы на питание, на алкоголь и табачные изделия, на непродовольственные товары и на оплату услуг.

Структура потребительских расходов говорит о бедности массы белорусов.

Дело в том, что на питание в 3 квартале у среднего домашнего хозяйства уходило аж 37,9% трат на потребление. По сравнению с более развитыми странами Европы доля расходов на питание в Беларуси велика — в 2–3 раза выше, чем в Евросоюзе.

Белорусы удовлетворяют лишь базовые потребности в пище, а на менее очевидных нуждах вынуждены экономить. В пересчете на деньги расходы на питание невысоки — всего 401 BYN в месяц. В долларовом эквиваленте это 160 USD — мизер на фоне расходов граждан из развитых государств.

Есть разница в расходах на питание между городом и селом. В городской местности такие траты составляют 431 BYN, в сельской — 319 BYN. Если не считать малообеспеченных, то меньше всех на питание расходуют пенсионеры — лишь 293 BYN в месяц.

На фоне областей выделяется столица. Расходы на питание в Минске составляют 518 BYN в месяц против 357–397 BYN в областях. У 10% самых бедных домохозяйств расходы на питание составили 299 BYN в месяц, а у 10% самых богатых — 527 BYN.

Судя по всему, условные богатеи сконцентрированы в Минске, а бедняки распылены по провинции.

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