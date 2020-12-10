На параде в Баку Эрдогану показали панно из номеров захваченных армянских машин 10.12.2020, 15:20

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Фото: trend.az​

Видеофакт.

На военном параде в Баку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану показали панно из автомобильных номеров захваченных армянских машин. Парад посвящен окончанию военного конфликта в Нагорном Карабахе. В нем участвовали и турецкие военные, сообщает euroradio.fm.

На автомобиле с панно была огромная надпись "Карабах—- это Азербайджан!".

Военный конфликт между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, который поддерживала Армения, длился полтора месяца. Азербайджанские войска заняли значительную часть территории республики. В результате при участии России было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Азербайджан получил часть территории, включая город Шуша. В регион были введены российские миротворцы.

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