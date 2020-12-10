закрыть
10 декабря 2020, четверг, 20:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ГПК: Беларусь не закрывает границу с Россией

20
  • 10.12.2020, 18:12
  • 8,222
ГПК: Беларусь не закрывает границу с Россией
иллюстрационное Фото: newsgomel.by

Судя по заявлению белорусских пограничников, в России COVID-19 нет.

Временный запрет на выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска не распространяется на пересечение беларусско-российской границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

«Уважаемые граждане, сообщаем, что Беларусь не закрывает границу с Россией. Это очевидно хотя бы потому, что там нет ни пограничников, ни пунктов пропуска», — сообщается в официальном Telegram-канале пограничного ведомства.

Напомним, правительство Беларуси постановлением от 7 декабря ввело временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска для граждан и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание, для «предотвращения распространения инфекционного заболевания». Ограничение начнет действовать с 0 часов 21 декабря. Авиационные пункты пропуска данное ограничение не затронет.

В постановлении перечислены отдельные категории граждан, запрет на выезд для которых не действует. Среди них, в том числе, те, кто выезжает за границу на постоянное место жительства, на работу и учебу. Они смогут воспользоваться этим правом раз в полгода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки
Процесс международной изоляции режима дошел до его любимой игрушки Валерий Карбалевич
Потому что партизаны
Потому что партизаны Владимир Халип
Санкции должны быть сильными и чувствительными
Санкции должны быть сильными и чувствительными Татьяна Новикова
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров
Этапы белорусской революции: добиться освобождения лидеров Григорий Меламедов